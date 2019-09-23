750 сосен высадили в Вельске

Архангельская область >> Экология >> 23.09.2019

"Сохраним лес!" - кампания в рамках акции "Живи, лес!". Она объединила сотрудников организация и предприятий Вельска, волонтеров, школьников и студентов.

В рамках акции по озеленению было высажено 750 молодых сосен. Посадочным материалом стали двухлетние сеянцы с закрытой корневой системой. Их вырастил и предоставил для посадки местный питомник Единого лесопожарного центра. Сеянцы выбирались по качеству, поэтому все соответствуют строгим стандартам: высота - 12 см, корневая система крепкая, крона пушистая.

Перед посадкой участникам акции пришлось выслушать инструкции инженера-технолог подразделения ЕЛЦ Вельска Н. Сухановой. Она сказала, что сеянцы нужно очень хорошо полить, чтобы они привязалась к земле на 99,9%, и через несколько лет с трассы на Москву или Сочи можно будет видеть молодой сосновый бор, высаженный своими руками.

Молодежи впервые пришлось заниматься посадкой леса, поэтому она старалась и сажала сеянцы очень близко друг к другу, а опытные наставники сразу исправляли ситуацию. Деревья можно сажать на расстоянии от 70 см.





Рекомендуем по теме:

"Зеленый рекорд" состоялся в Мурманске

14 сентября в Нарьян-Маре пройдет Всероссийская экоакция "Живи, лес!"

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Нарьян-Маре

В Поморье перевыполнили план по восстановлению леса

"Единая Россия" отметила свое 16-летие в Мурманске "кольцом любви"

Карелия и Финляндия будут сотрудничать в области выращивания посадочного материала для лесов


15 представителей НАО участвуют в фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ"

Архангельский губернатор отрицает информацию о втором взрыве под Северодвинском

В Архангельске открылась выставка, посвященная городскому фестивалю в типографии

День Республики Коми в Усинске отметили появлением новой спортплощадки

Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка теперь стала еще проще

В Петрозаводске открылся Второй международный курс ИККРОМ

В Карелии не будут сжигать мусор
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета