750 сосен высадили в Вельске

"Сохраним лес!" - кампания в рамках акции "Живи, лес!". Она объединила сотрудников организация и предприятий Вельска, волонтеров, школьников и студентов.



В рамках акции по озеленению было высажено 750 молодых сосен. Посадочным материалом стали двухлетние сеянцы с закрытой корневой системой. Их вырастил и предоставил для посадки местный питомник Единого лесопожарного центра. Сеянцы выбирались по качеству, поэтому все соответствуют строгим стандартам: высота - 12 см, корневая система крепкая, крона пушистая.



Перед посадкой участникам акции пришлось выслушать инструкции инженера-технолог подразделения ЕЛЦ Вельска Н. Сухановой. Она сказала, что сеянцы нужно очень хорошо полить, чтобы они привязалась к земле на 99,9%, и через несколько лет с трассы на Москву или Сочи можно будет видеть молодой сосновый бор, высаженный своими руками.



Молодежи впервые пришлось заниматься посадкой леса, поэтому она старалась и сажала сеянцы очень близко друг к другу, а опытные наставники сразу исправляли ситуацию. Деревья можно сажать на расстоянии от 70 см.