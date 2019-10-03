Заказник в междуречье Северной Двины создан в Архангельской области

В новом заказнике будут охранять редкие растения и животных, в частности диких лесных северных оленей.



Правительство региона одобрило постановление о создании заказника в между Северной Двиной и Пинегой (Двинско-Пинежский природный ландшафтный госзаказник). Глава Архангельской области И. Орлов рассказал, что заказник образован в уточненных границах. При его образовании были учтены мнения местного населения, муниципалитетов, лесопользователей.



Принятию решения предшествовала огромная работа, которая проводилась в течение нескольких лет. Инициаторами создания выступили международные и российские экоорганизации, в частности WWF, выступающий за сохранение природного наследия двинской тайги. Работа над созданием велась 20 лет, а камнем преткновения были границы и площади заказника. Природоохранные организации хотели создать ООПТ на 500 тыс. га, но в итоге заказник занял 302 тыс. га.



Цель его создания - сохранить ельники, часть сосняков. На этой территории есть деревья возрастом 400 лет. После создания заказника запретов для населения ходить за грибами и ягодами не будет.