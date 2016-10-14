В реку Олонка попала нефть

Инспекторы министерства экологии побывали с проверкой в Олонецком районе. Там уже несколько суток нефтепродукты загрязняют р. Олонка. 10 октября нефть разлилась по реке после того, как произошла авария автопоезда, врезавшегося в разделяющее ограждение. Удар был настолько сильным, что оторвал передний мост, пробил бензобак, из которого произошла утечка.



Министерство природных ресурсов уже обратилось в ГУ МЧС Карелии для предотвращения распространения нефти в реке и попадания в Ладожское озеро. МВД проводит работу по установлению нарушения природоохранного законодательства. Процесс движется слишком медленно из-за бюрократии, а нефтяное пятно по поверхности реки продолжает распространяться. Каждый день поступают звонки от жителей разных поселков, что говорит о передвижении пятна.



Полиция пока не дала заключения по происшествию, а значит, никакие действия по устранению нефтяного пятна не проводятся, хотя с момент разлива прошло 5 дней! Только после заключения будут определены меры админвоздействия на виновных.