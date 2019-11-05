Международный "экологический медиапул" СМИ Арктического региона создадут в Арктике

Эксперты, принимающие участие в форуме "ECO-MEDIA-BARENTS" решили, что в регионе Арктики должен быть международный экомедиапул для распространения информации об экопроблемах региона.



Форум проходил в Архангельске и собрал журналистов, экологов 7 арктических регионов РФ, Норвегии, Финляндии. Организатором выступили: "ЭКО-пресс" (ассоциация журналистов-экологов), Центр экомониторинга "ПОМОР", аналитическое агентство "Barents News".



Сейчас решение экозадач Баренцева региона требует привлечения СМИ. Регион находится на пороге инвестиционного бума, а его следствием становится конкуренция вокруг ресурсов. Но информация о технологиях, природосберегающих проектах, разработках в сфере защиты окружающей среды остается в обзоре узких специалистов, не имеет широкой поддержки общественности.



Глава природоохранной организации "Зеленые воины Норвегии" Р. Оддекалв рассказал, что норвежские СМИ не слишком открыты, они не хотят общаться с независимыми экологами. Общественность озабочена массовым строительством ветряков, ради которых вырубают леса, деятельностью горнодобывающих предприятий, которым власти разрешают сваливать отходы во фьорды и отравлять море.