Кадастр отходов могут ввести в Коми

В Сыктывкаре собрался президиум Госсовета. Его представители обсудили запущенную в 2018 г. в Коми мусорную реформу. Среди самых острых тем оказалась нехватка полигонов для вывоза отходов, неадекватные нормативы накопления мусора, конфликты перевозчиков и регоператоров.



Тарифы на вывоз мусора могут снизиться. На их изменение влияют несколько факторов – создание новых локаций для хранения мусора, налог на прибыль и оптимизация транспортных потоков. Депутатов интересовал расчет тарифа с учетом федерального законодательства об отмене для региональных операторов налога на прибыль и НДС.



Замминистра энергетики и тарифов Коми А. Тюрнина подтвердила информацию о возможных изменениях тарифов. Произойдет это не раньше июля 2020 г. НДС и налог на прибыль из тарифа будут исключены. Но с января 2020 г. тарифы не изменятся и составят 120,28 руб. для многоквартирных домов, 52,45 руб. - для жителей частных домов и дач.



Депутаты не исключают и повышения тарифов при учете платы за транспортировку крупногабаритного мусора и повышения цен на топливо.