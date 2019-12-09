Пикет против мусорного полигона состоялся в Сыктывкаре

В Сыктывкаре люди вышли на пикет против строительства на Шиесе полигона для отходов и новых правил оценки воздействия на окружающую среду.



У ТЦ "Детский мир" протестовать имели право не более 40 человек (столько было согласовано организаторами с властями города), но людей было больше.



Недавно люди вернулись из Шиес и рассказали, что там палаток стало больше. Людей не пугают заморозки, они намерены добиться заморозки строительства технопарка. Но больше всего людей возмущает тот факт, что мусор с Москвы будут свозить сюда. Автомобилистам раздавали наклейки с текстом "Нет московскому мусору на севере", всем остальным выдавали значки.



Организаторы раздавали брошюры с правилами раздельного сбора мусора, собирали подписи против запрета ОВОС - единственного документа, обязывающего организации информировать людей о хоздеятельности, негативно влияющей на состоянии окружающей среды. Также ОВОС дает право влиять на решения по строительству разрушительных объектов. В правительстве хотят отменить положение об ОВОС, а вместо него принять новое. Экологи уверены, что это фикция, которая позволит людям узнавать об опасных объектах, когда они уже будут построены.