НАО оказался на 32 строке экорейтинга регионов России

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 26.12.2019

В прошлом году округ занимал в экорейтиге 37-место. Сейчас НАО поднялся на 5 позиций, обогнав Архангельскую область Ямало-Ненецкий автономный округ.

Экорейтинг по итогам осени составляет общественная организация "Зеленый патруль" с Союзом "Национальный экологический корпус" с 2007 года 4 раза в год.

Сводный экоиндекс округа составил 58, природоохранный - 60, промышленно-экологический – 39, социально-экологический - 70.

Департамент экологии НАО рост позиции в экорейтинге связывает с экологическими акциями по нацпроекту "Экология", который были проведены в этом году. Летом в НАО очистили от мусора 50 км береговой линии, по поручению главы округа завершили поднятие из воды затонувшего буксира "Щельяюр", потерпевшего крушение несколько лет назад, сделали уборку брошенных барж в пос. Варандей.





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