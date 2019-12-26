НАО оказался на 32 строке экорейтинга регионов России

В прошлом году округ занимал в экорейтиге 37-место. Сейчас НАО поднялся на 5 позиций, обогнав Архангельскую область Ямало-Ненецкий автономный округ.



Экорейтинг по итогам осени составляет общественная организация "Зеленый патруль" с Союзом "Национальный экологический корпус" с 2007 года 4 раза в год.



Сводный экоиндекс округа составил 58, природоохранный - 60, промышленно-экологический – 39, социально-экологический - 70.



Департамент экологии НАО рост позиции в экорейтинге связывает с экологическими акциями по нацпроекту "Экология", который были проведены в этом году. Летом в НАО очистили от мусора 50 км береговой линии, по поручению главы округа завершили поднятие из воды затонувшего буксира "Щельяюр", потерпевшего крушение несколько лет назад, сделали уборку брошенных барж в пос. Варандей.