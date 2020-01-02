НАО перешел на новую систему обращения с ТКО

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 02.01.2020

Новая система предполагает ответственность региональных операторов за всю технологическую цепочку обращения с ТКО. Они отвечают за размещение контейнеров, за их уборку, транспортировку мусора на полигоны и размещение.

В НАО с 1 января за это отвечает "Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию" с "Севержилкомсервисом". В зоне ответственности первого Нарьян-Мар и пос. Искателей, Красное, Тельвиска, второго – остальные на поселки Заполярного района.

Изменился и порядок оплаты за обращение с ТКО, поскольку услуга теперь не жилищная, а коммунальная. За сбор мусора жители будут платить не УК, а региональному оператору. Но нововведение затронет не всех. Для некоторых новая услуга появится отдельной строкой в квитанции УК, для других будет приходить отдельной квитанцией от регионального оператора.

Порядок оплаты за обращение с ТКО также изменился. Теперь она начисляется не на 1 км. м. жилья, а на каждого проживающего. Установлены нормы накопления ТКО. В Нарьян-Маре, пос. Искателей, Амдерма норматив - 2,66 м. куб. на 1 человека в год, 1,16 м. куб. на каждого сельского жителя.





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