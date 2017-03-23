Оленегорский "Олкон" выделил 60 млн руб. на экологические мероприятия в городе

Глава Оленегорска О. Самарский и и. о. гендиректора "Олкона" А. Щербаков подписали программу экологических мероприятий города на текущий год.



Это 15 пунктов, которые должны быть выполнены в 2017 г. В них входит защита окружающей среды, пропаганда бережного отношения к природе и мн. др. В Оленегорске силами администрации муниципалитета и "Олконом" будут проведены субботники, в рамках которых очистят и благоустроят территории и организуют, акции по сбору содержащих ртуть отходов.



Большое внимание уделят воспитанию школьников, познакомят их с экологической политикой главного предприятия города. Старшеклассники посетят с экскурсиями "Олкон", а экологи расскажут им о новых технологиях, внедренных предприятием для снижения нагрузки на атмосферу. Новые знания школьники закрепят экологическим брейн-рингом и участием в конкурсе на лучшую стенгазету.



Также в городе планируется высадка аллеи кустарников, которой пока не дали названия. Сейчас экологи "Олкона" и горадминистрации ищут место для ее закладки.



А. Щербаков отметил, что в год экологии инициативы, направленные на защиту природы, приобретают особую важность. Помимо мероприятий по модернизации очистного оборудования "Олкона", будет проведена масса образовательных и культурных акций.



Оленегорский ГОК в 2017 г. на экологические мероприятия направил 60 млн руб., что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Это говорит о серьезном настрое предприятия что-то изменить в экологии города, и активно привлекать к этому все слои населения.



Справка. "Олкон" или Оленегорский ГОК является частью горнодобывающего дивизиона "Северстали" и самым северным производителем железорудного концентрата в России. Главный потребитель этой продукции - Череповецкий металлургический комбинат.















