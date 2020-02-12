В Котласе прошел митинг недовольных работой регоператора по обращению с ТКО

Несколько сотен недовольных собрались на митинг у речного вокзала Котласа. Они выразили недовольство работой нового оператора по обращению с отходами. Горожан возмущает необоснованный рост тарифов и несоблюдение графика вывоза мусора. Платить за услуги регоператора приходиться больше, а качество обслуживания ухудшилось.



Работа оператора не выдерживает критики, и это мнение не только горожан. Акцию протеста поддержали представители КПРФ, чье региональное отделение стало одним из организаторов митинга. Люди пришли с плакатами, призывающими прекратить грабеж населения.



Ранее стоимость услуги по выводу ТКО была 350 руб. за кубометр, а норма на человека - 1,3 кубометр в год. Новый регоператор установил новый норматив - 2,8 кубометра без всяких на то оснований. Причем сначала он заявляет 2,2 кубометра, потом поднимает норму до 2,8, а ценник - до 579 руб.



Справка. "Экосинтез" – компания из Москвы, созданная всего полгода назад. Ее глава - бывший начальник ОМВД "Приморский" А. Волков, которого уволили из органов после скандала и уголовного дела. Как компания без опыта получила контракт на обслуживание целого региона? Не вызывает доверия и руководство компании.