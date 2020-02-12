В Котласе прошел митинг недовольных работой регоператора по обращению с ТКО

Архангельская область >> Экология >> 12.02.2020

Несколько сотен недовольных собрались на митинг у речного вокзала Котласа. Они выразили недовольство работой нового оператора по обращению с отходами. Горожан возмущает необоснованный рост тарифов и несоблюдение графика вывоза мусора. Платить за услуги регоператора приходиться больше, а качество обслуживания ухудшилось.

Работа оператора не выдерживает критики, и это мнение не только горожан. Акцию протеста поддержали представители КПРФ, чье региональное отделение стало одним из организаторов митинга. Люди пришли с плакатами, призывающими прекратить грабеж населения.

Ранее стоимость услуги по выводу ТКО была 350 руб. за кубометр, а норма на человека - 1,3 кубометр в год. Новый регоператор установил новый норматив - 2,8 кубометра без всяких на то оснований. Причем сначала он заявляет 2,2 кубометра, потом поднимает норму до 2,8, а ценник - до 579 руб.

Справка. "Экосинтез" – компания из Москвы, созданная всего полгода назад. Ее глава - бывший начальник ОМВД "Приморский" А. Волков, которого уволили из органов после скандала и уголовного дела. Как компания без опыта получила контракт на обслуживание целого региона? Не вызывает доверия и руководство компании.





Рекомендуем по теме:

В Карелии состоялся митинг против роста цен услуг ЖКХ

В Архангельскую область придет новый оператор, ответственный за обращение с отходами

Архангельская область не хочет быть мусорным полигоном России

Кадастр отходов могут ввести в Коми

Рост цен на нефтепродукты в Коми составил 12%

Учитель из Умбы снял фильм об экологической катастрофе поселка


Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция

Азино777 и его привлекательные особенности

В Сийском монастыре прошел педагогический семинар

За несвоевременную очистку улиц от снега дисциплинарные взыскания получили три чиновника

В Мурманске предлагают построить наземное метро

В Карелии за детсады придется платить даже летом

В Петрозаводске презентовали книгу "Хроники Сунского бора"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета