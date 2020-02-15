8 зубров привезут на Вологодчину из Рязанской области

Вологодская область >> Экология >> 15.02.2020

Зубров доставят из Окского биосферного заповедника, который находится в Рязанской области.

Директор заповедника Ю. Маркин рассказал, что за 60 лет истории Зубрового питомника на свет появилось 454 зубренка. В 2020 г. рязанцы хотят обменяться племенными зубрами с питомником Приокско-Террасного госзаповедника и направить 8 животных в Усть-Кубинский район Вологодской области. Именно здесь обитает самая северная в России популяция зубров.

На Вологодчину родственников американских бизонов  впервые завезли в конце 1991 г. Сейчас их популяция достигла 95 особей, в числе которых есть 15 маленьких зубрят. К ним скоро присоединяться еще 8 зубров, и тогда популяция животных на Вологодчине перевалит за 100. 

Напомним, что для того роста популяции нужно ежегодное пополнение стада "новой кровью". В 2011 г. зубров на некоторое время завозить прекратили, но их количество продолжало расти. В 2010 г. популяция состояла из 24 особей и росла естественным путем, и только в этом году было принято решение дополнить ее новичками.





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