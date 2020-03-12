В пос. Красное ищут место для полигона ТКО

На встрече представителей Департамента строительства НАО с жителями п. Красное обсудили возможные локации захоронения ТКО.



Было предложено 8 участков: 2 за Нарьян-Маром, в 15 км от контрольной точки аэродрома, 4 участка — за пределами НАО, 2 - в 3 и 10 км от п. Красное.



В непосредственной близости к Красному люди полигон видеть не хотят, поскольку они рядом живут и собирают дикоросы. Также здесь массово отдыхают горожане, поэтому соседство с мусоркой будет неуместно.



Жители поселка против полигона у реки Листвиничная, а именно этот участок оценен разработчиком техобоснования как оптимальный. Вблизи от него находится транспортная и инженерная инфраструктура, а это позволяет снизить затраты на транспортировку и строительство. Но в итоге от этого участка отказались.



Полигон будет соответствовать требованиям экозаконодательства. На нем будет водонепроницаемый слой. На него будут складировать отходы, прошедшие предварительную обработку, обезвреживание в Нарьян-Маре. Для повышения экобезопасности и соответствия закону об охране окружающей среды остатки ТКО будут складировать в брикетах, обернутых в пленку, и засыпаться песком.