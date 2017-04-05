В Архангельской области стартовал "Экобатл"

Архангельская область >> Экология >> 05.04.2017

В Архангельской области стартовал "Экобатл" - 4-й областной чемпионат по сбору вторсырья. Также он начался в Северодвинске, Онеге, Новодвинске, Котласе, Урдоме, Мирном.

В настоящий момент по количеству макулатуры лидирует город бумажников Новодвинск, по крышкам и пластику - Урдома.

"Экобатл" продлится до 23 апреля, а пункты приема пластика, бумаги, крышечек будут работать в выходные дни. Итоги акции подведут 28 апреля, лучшие сборщики получат призы. За первые выходные было собрано 2 тонны макулатуры, 70 кг пластика, 3 тыс. пластиковых крышек.

Организатор мероприятия А. Кочнева рассказала, что "Экобатл" начался успешно. Впервые он проводится на всей территории области и в первую неделю показал хорошие результаты. Это означает, что люди понимают наличие проблемы замусоривания, готовы помогать решать эту проблему самым экологичным способом, т.е. отправлять собранный мусор в переработку.

Организована работа сбор-мобиля для тех, кто сам не может принести мусор в специальные пункты приема или вывезти в Архангельск. Подобная служба доставки будет большим подспорьем, особенно для экологически сознательных пенсионеров. Автомобиль можно заказать на адрес.

Жителей региона просят поддержать проект, тем более что от них требуется не много – собрать пластик, находящийся у них дома, в подъезде, на территории двора, в офисе. Так они проявят свою гражданскую позицию и получат возможность получить за победу памятные призы. Кроме того, они будут твердо знать, что собранное ими вторсырье в будущем не будет закопано на каком-нибудь полигоне, а станет новым бытовым инвентарем, туалетной бумагой и т. д. Особенно просят принять участие в акции заведения общепита, где пластиковых бутылок скапливается слишком много.





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