Жители Инты провели экосубботник "Остров единения"

Около 2 тыс. жителей Инты вышли на традиционный общегородской субботник в парке культуры и отдыха. Работа началась с раннего утра, когда в парке начали собираться работники школьного и дошкольного образования, сотрудники библиотеки, музея, коммунальных предприятий, энергетики, полицейские, спасатели, предприниматели. Они приходили целыми семьями и коллективами.



За каждым коллективом был закреплен фронт работ на определенных территориях. Где-то косили траву, где-то собирали сухие ветки и мусор, красили лавочки и бордюры.



Некоторые предприятия брали на себя заботу о вывозе собранного мусора. Офисные работники Управления ЖКХ красили статуи мишек, которых недавно разрисовали вандалы, мужчины во главе с замградоначальника засыпали промоины, оставшиеся после паводка на пешеходной дорожке.



Доставить материалы для подсыпки на остров оказалось не просто, потому что тяжелые самосвалы мост бы не выдержал, поэтому было решено сначала собрать все, что было рядом с дорожкой и было вымыло паводком.



Мэр Инты Л. Титовец с работниками детсадов белила деревья на Аллее выпускников, на которой ранее посадила березку с выпускниками этого года. Она рассказала, что была абсолютно уверена в том, что насильно на субботник никого вызывать не нужно, потому что люди любят свой город и таким образом высказывают свое отношение к нему.



На большой волейбольной площадке отряд мэра, завершивший покраску парапетов на подвесном мосту и прилегающих площадках, устроил волейбольный турнир.



В парке работали торговые площадки, где можно было купить все, от выпечки до шашлыков, а прохладный чай с лимоном организаторы раздавали всем желающим бесплатно.



Рабочее настроение собравшимся на острове обеспечили самодеятельные артисты.



