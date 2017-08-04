Соломенский мост будет выдерживать почти 100 тонн

Республика Карелия >> Экономика >> 04.08.2017

Как информирует уполномоченное лицо мэрии г. Петрозаводск, новый Соломенский мост будет гораздо удобнее для автомобильного проезда жителей и гостей Республики Карелия. Успешно прошел аукцион на возведение обновленного моста.

Старое сооружение состояло из 3-х функциональных частей и соединялось конструкционными аппарелями. Устройство нового моста имеет принципиальные различия. Он будет ровным и целостным. С каждой из береговых сторон единый мост планируется соединить двумя 10-тиметровыми конструкционными аппарелями. Под ними смогут курсировать лодки и небольшие катера. Наряду с этим, новое сооружение, по аналогии со старым, предусматривает возможность разведения. Таким образом, обеспечится проход для крупных пассажирских и коммерческих судов.

Как информировал замруководителя Петрозаводска г-н А.Иванов, понтонный мост обеспечен рядом важных элементов. Речь идет о электроосвещении наружного типа, а также современной видеосвязи. Она обустроена с обеих сторон понтона. В специально предусмотренной диспетчерской находится центр функционального управления. Кроме того, будут установлены светофорные элементы. Они призваны осуществлять регулировку одностороннего автомобильного движения с одного и другого берега.

Также было отмечено, что новый мост имеет повышенные характеристики максимально возможных нагрузок. Они составляет вес 3-х 30-титонных грузовиков и 50-ти пешеходов. Иными словами, понтонный мост будет выдерживать нагрузку, равную почти 100 тоннам.

Согласно аукционных условий и документации, новое сооружение должно быть построено и запущено в эксплуатацию не позднее середины декабря текущего года. Общая сумма проекта составит 72 миллиона рублей.

Напомним читателям, что совсем недавно, в конце июля нынешнего года московская экспертиза вынесла вердикт о непригодности Соломенского моста. Он был признан опасным для жизни. Местные власти надлежащим образом отреагировали на сигнал.





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