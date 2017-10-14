В Мурманске планируют открыть оптово-розничный рыбный рынок

Мурманская область >> Экономика >> 14.10.2017

Глава Мурманска Д. Филиппов провел встречу с А. Евенко, председателем Ассоциации прибрежных рыбопромышленников Мурманска. На встрече присутствовали замглавы администрации В. Кириллов, председатель комитета по экономразвитию администрации Мурманска И. Канаш.

Главной темой в обсуждении стал вопрос создания оптово-розничного рынка в Мурманске, где можно было бы продавать рыбную продукцию в охлажденное и живом виде, нетрадиционные и мало используемые морепродукты. В городе имеются розничные предприятия, которые продают охлажденную рыбу, но их мало. Мурманск – рыбный город, поэтому в нем должен быть рыбный рынок - визитная карточка города. Он должен реализовывать только качественную разнообразную продукцию, которую можно будет покупать по льготным ценам, что вполне естественно для города, находящегося на море.

Повышения доступности рыбной продукции данной является одной из задач властей Мурманска. Они ведут переговоры и рассматривают различные варианты улучшения организации рыбной торговли. Идея рыбаков о создании рынка властями тоже поддерживается, а вопрос уже передан на контроль горадминистрации. В скором времени состоится встреча, на которой обнародуют информацию и видах поддержки, на которую могут рассчитывать заинтересованные стороны. Сейчас воплощение планов в жизнь сопряжено с поиском инвесторов.
В настоящий момент уже есть предприятия, которые бы хотели принять участие в проекте и готовы построить на одной из городских торговых площадок рыбный рынок. Ассоциация прибрежных рыбопромышленников, фермерские хозяйства их в этом поддерживают. Оптово-розничный рынок может стать главной торговой площадкой не только для Мурманской области, но и всего Заполярья.





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