Центр занятости и 20 общественных организаций НАО обсудили вопросы сотрудничества

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 20.10.2017

Они обсудили сотрудничество в области трудоустройства. Речь шла о привлечении к общественным работам граждан, которые зарегистрированы как безработные. Эти работы входят в программу реализации соцпроектов некоммерческих организаций НАО.

Общественники получают грантовую поддержку бюджета округа и реализуют ряд инициатив, которые могут задействовать людей, состоящих на учете на бирже труда. Часть затрат работодателю компенсирует служба занятости. На это выделено 3,3 млн руб.

Такое сотрудничество выгодно безработным, потому что они получают возможность заработать, сохраняя при этом статус безработного. Человек получает и оплату за работу, и пособие по безработице. В 2017 г возможность получить допдоход на общественных работах получили 172 человека. Они трудоустраивались в бюджетном и коммерческом секторе, хотя практика трудоустройства на временную работу в НКО пока в регионе отсутствует.

Сейчас Центр занятости может трудоустроить 70 человек на общественные работы. В числе принимающих МУП "Коммунальщик" в п. Красное, "Сава Ерв", ПК "Север", ДРСУ, ЗСК "Заполярье".

Помимо вопросов привлечения безработных к проектам НКО, на встрече обсудили другие формы взаимодействия Центра занятости и общественных организаций. Член "Нарьян Мир" А. Лапанович предложил организовать совместный проект, согласно которому можно будет направлять школьников на профориентацию.

Представители некоммерческого сектора заинтересовались летним трудоустройством несовершеннолетних, выразив желание стать участниками программы НАО по самозанятости, ориентированной только на начинающих предпринимателей. Для самозанятости, развития предпринимательской деятельности в регионе предоставляются услуги и меры соцподдержки для безработных. Начинающий бизнесмены могут получить выплату 105,84 тыс. руб. В 2017 г на эту меру соцподдержки бюджетом округа предусмотрено 2 млн руб.





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