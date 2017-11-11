Жителям Архангельской области доступно 10 бесплатных цифровых каналов

Архангельская область >> Экономика >> 11.11.2017

Цифровой сигнал на регион запустили в четверг в студии ГТРК "Поморье". Теперь телевидение в цифровом формате доступно 97% жителям региона. Его нет только в самых глухих закутках региона, где радио и телевидение также почти недоступно.

2 месяца первый мультиплекс местные жители могли смотреть в режиме теста. Теперь поверка завершена, и по ее результатам было решено, что вся техника работает исправно и можно выходить на полноценное вещание.

А началась работа по внедрению цифрового телевидения 4 года назад. Проект обошелся в 1,5 млрд руб. В регионе установлено 75 ретрансляторов. "Россия 1", "Россия 24", "Радио России" и ранее были доступны в цифровом формате, они же стали первыми после теста, кто перешел на улучшенный сигнал.

Замгендиректора ВГТРК Р. Сабитов принял участие в торжественной церемонии запуска сигнала цифрового формата. Он отметил, что теперь северяне смогут смотреть телевидение в отличном качестве, без ряби и полос. Также расширился сам регион вещания. Но не только изображение стало лучше, улучшился и звук. Сабитов отметил, что в удаленных районах жители раньше могли видеть всего пару каналов, теперь же только цифровых 10. Напомним, что в сентябре охват регионального вещания составлял 70%

Доступ к "цифре" имеют даже жители отдаленных арктических территорий - Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.

После перехода на цифровое вещание на "России - 24" стартовал проект "Доброе утро, Поморье", а в его эфире можно увидеть обзоры печатных СМИ - "Российской газеты", журнала "Родина" и др.





Рекомендуем по теме:

МТС обеспечила 86 тыс. жителей Архангельской области 4G-интернетом

Кардшаринг сервер - просмотр ТВ без переплаты

Молодежный форум "Арктика. Сделано в России" завершил работу под Архангельском

Работа апатитского фотографа вошла в шорт-лист претендентов на награду за достижения в просветительстве

Количество оказываемых услуг МФЦ в НАО увеличится на 11 пунктов

13 км трассы М-8 после реконструкции открыли в Архангельской области


Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

Воркута нуждается в новых шахтах

Внутрендневная тороговля на Форекс. Что нужно знать?

Развитию малого предпринимательства в Воркуте не способствуют северные льготы

Вологодский кукольный театр "Теремок" отправился на гастроли

Как ухаживать за пластиковыми окнами?

"TUI Россия и СНГ" будет поднимать туризм в Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета