Жителям Архангельской области доступно 10 бесплатных цифровых каналов

Цифровой сигнал на регион запустили в четверг в студии ГТРК "Поморье". Теперь телевидение в цифровом формате доступно 97% жителям региона. Его нет только в самых глухих закутках региона, где радио и телевидение также почти недоступно.



2 месяца первый мультиплекс местные жители могли смотреть в режиме теста. Теперь поверка завершена, и по ее результатам было решено, что вся техника работает исправно и можно выходить на полноценное вещание.



А началась работа по внедрению цифрового телевидения 4 года назад. Проект обошелся в 1,5 млрд руб. В регионе установлено 75 ретрансляторов. "Россия 1", "Россия 24", "Радио России" и ранее были доступны в цифровом формате, они же стали первыми после теста, кто перешел на улучшенный сигнал.



Замгендиректора ВГТРК Р. Сабитов принял участие в торжественной церемонии запуска сигнала цифрового формата. Он отметил, что теперь северяне смогут смотреть телевидение в отличном качестве, без ряби и полос. Также расширился сам регион вещания. Но не только изображение стало лучше, улучшился и звук. Сабитов отметил, что в удаленных районах жители раньше могли видеть всего пару каналов, теперь же только цифровых 10. Напомним, что в сентябре охват регионального вещания составлял 70%



Доступ к "цифре" имеют даже жители отдаленных арктических территорий - Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.



После перехода на цифровое вещание на "России - 24" стартовал проект "Доброе утро, Поморье", а в его эфире можно увидеть обзоры печатных СМИ - "Российской газеты", журнала "Родина" и др.

