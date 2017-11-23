В Мурманской области запасов топлива хватит на всю зиму

Мурманская область >> Экономика >> 23.11.2017

В регионе без паспортов готовности остались 5 муниципальных образования. В Кольском районе не получен паспорт готовности по причине отсутствия в Териберке сетевой организации, где есть дом на электрическом отоплении. Закрытый Заозерск передал котельную Министерства обороны муниципальным коммунальщикам, а документы из Ростехнадзора еще не успели получить. Но это никак не повлияет на отопление муниципальных образований. Для отопления Териберки используется дизельный генератор, а в Заозерске котельная работает и без документов.

Главным топливом в регионе по-прежнему остается мазут. На 9 ноября в области сформирован запас мазута для топки 128 тыс. тонн, еще ожидается подход 31 тыс. тонн при норме 114 (112%).

С превышением нормы сформированы и запасы угля. На котельных региона заготовлено 116 тыс. тонн угля, и к концу недели привезут еще 9,5 тыс. тонн (131%).

Во время подготовки к зиме проводился завоз топлива в труднодоступные населенные пункты Ловозерского и Терского районов. 462 тыс. тонн топлива завезли и 90 тыс. тонн еще завезут, когда установится прочный ледовый покров на зимнике в Ловозерском районе.

Напомним, что в Мурманской области отопительный сезон начинается традиционно в сентябре и продолжается до начала июня. Сейчас за Полярным кругом местами температура воздуха опускается до -22°.

Обеспокоенность вызывает статистика коммунальных аварий, которые чаще всего происходят на внутридомовых сетях, в зоне ответственности управляющих компаний. Только потом в причинах значатся водопроводы и проблемы на теплотрассах.

"Мурманскводоканалу" 2 года область не выделяла субсидии, поэтому ремонт 5 самых аварийных участков сетей в Мурманске так и не состоялся.





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