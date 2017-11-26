Зимник Нарьян-Мар – Усинск начнут строить на следующей неделе

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 26.11.2017

Приказом Департамента природных ресурсов НАО разрешено движение транспортных средств по зимникам в лесотундровой и тундровой зонах региона. Строители смогут приступить к обустройству основной зимней дороги округа Нарьян-Мар – Усинск. Техника уже направлена в тундру. По информации "Нарьян-Мардорремстрой" спецтехника полностью готова к работе, и подрядчик сможет притупить к работам, согласно заключенному трехлетнему контракту на строительство и последующего содержания зимника.

Строительные работы займут месяц и при благоприятной метеорологии – морозе, зимник откроют для проезда автотранспорта во второй половине декабря. Ориентировочно он сможет функционировать, как в 2016 г, около 120 дней.

Ширина зимника - 6 м. На крутых подъемах/спусках будут дежурить бульдозеры. Чтобы лучше можно было различать очертания дороги и для ориентации водителей при плохой видимости в снегопаде или темноте, на обеих сторонах проезжей части установят вехи со светоотражающей пленкой каждые 50 м.

Централизованный стройзаказчик сообщает, что на строительство зимника из казны округа выделено 13 млн руб. 80 млн руб. будет выделено на содержание дороги, в частности на регулярную расчистку и знаки.

Напомним, что Ненецкий округ – единственный в России материковый регион, не имеющий постоянного наземного сообщения с остальными субъектами страны. По этой причине все грузы в НАО завозятся исключительно в период летней навигации (очень короткой по продолжительности) и частично по зимней дороге (минимум грузов), что существенно осложняет жизнь региона. Каждый год приблизительно в это время стартуют работы по сооружению зимника, поскольку к этому времени уже устанавливаются постоянные морозы.





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