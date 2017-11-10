"Норникель" подвел итоги Года экологии в Мурманской области

В здании правительства региона прошло заседание Экономсовета при губернаторе М. Ковтун и Полярной комиссии. В мероприятия участвовали депутаты облдумы, главы администраций Никеля, Заполярного, Мурманска, Мончегорска и Печенгского района, гендиректор "Кольская ГМК" И. Рышкель, вице-президент ГМК "Норникель" Е. Безденежных. Последняя выступила с кратким отчетом об итогах деятельности компании в прошлом году и перспективах на текущий.



"Норникель" в Год экологии реализовал масштабные промышленные и экологические проекты, реализовал совместные проекты с органами власти региона и органами местного самоуправления. В январе в Никеле открылся визит-центр в заповеднике "Пасвик", на чью реконструкцию понадобилось 77 млн руб. Он стал визиткой российского приграничья. В марте 2017 г подписано соглашение с мурманским правительством о сотрудничестве в рамках Года экологии.



Компания обязалась завершить крупнейший инвестпроект эконаправленности - утилизацию солевого стока никелевого рафинирования, что обошлось в 1,7 млн руб.



Разработка экомаршрутов, обеспечение охраны и развития экотуризма на территории парка "Полуострова Рыбачий и Средний" обошлась "Норникелю" 7,65 млн руб.



После окончания Года экологии "Норникель" намерен продолжать реализацию природоохранной программы. Компания будет самой экологически чистой горно-металлургической компанией мира – это цель на ближайшее будущее.



Также в период 2017-2019 гг. будут реализованы проекты по производству концентрата драгоценных металлов, перевооружение пункта отгрузки концентрата обогатительной фабрики, что позволит сократить потерю никеля, кобальта, меди, окажет позитивный бюджетный эффект для Мурманской области в 1 млрд руб. ежегодно.