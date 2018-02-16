А. Цыбульский отправился на Российский инвестиционный форум в Сочи

Вчера в Сочи открылся Российский инвестиционный форум. Это мероприятие проводится каждый год и является площадкой для презентации экономического и инвестиционного потенциала страны. Форум проводится при участии Д. Медведева, председателя Правительства РФ. В этот раз форум соберет 4,5 тыс. участников - губернаторов, экспертов, ученых, руководителей отечественных и зарубежных компаний. От Ненецкого автономного округа на него поехал врио губернатора НАО А. Цыбульский.



Он примет участие в обсуждении новой региональной политики, бизнеса за пределами столиц, повышения качества жизни. Зампредседателя Правительства РФ Д. Козак (председатель оргкомитета) сообщил, что главная задача форума – обсудить инструменты наращивания собственного экономпотенциала субъектов РФ, представление инвестиционных способностей регионов, а также новых проектов для роста. Для НАО это хорошая возможность получить инвесторов для своих проектов, раскрыть потенциал некоторых направлений развития округа, завязать новые деловые отношения с представителями новых регионов и государств.



Вчера А. Цыбульский в рамках деловой программы принял участие в пленарном заседании под председательством Д. Медведева, работе площадки "Новая региональная политика – преемственность или перемены", провел рабочую встречу с Н. Борисовой, директором Центра привлечения инвестиций в российские регионы. На сегодня запланирована встреча руководителей регионов РФ с Д. Медведевым.



Напомним, что Российский инвестфорум ранее назывался "Международным инвестфорумом "Сочи". Проводится от с 2002 г. В этом году в его рамках пройдет 41 мероприятие из деловой программы, в котором примут участие представители 37 стран, выступят 430 модераторов и спикеров.

