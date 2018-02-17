Новодвинск сможет получать кредиты под 0,1% годовых
На сессии Горсовета депутаты Новодвинска рассмотрели 9 вопросов, основным из которых стала корректировка горбюджета на текущий год.
Депутаты решили увеличить на 40 млн руб. предельный порог долга муниципального образования, что оказалось необходимо для внесения города в список мунобразований, которые имеют право пользоваться бюджетными кредитами с целью покрытия кассового разрыва в 2018 г на срок до 90 дней. Так прокомментировал решение депутатов А. Малыгин, председатель комиссии по бюджету и финансам. Новодвинск может рассчитывать на кредит под 0,1 %, а это позволит экономить бюджетные деньги.
Еще одним значимым пунктом изменений в бюджете стала закупка рамок металлодетекторов в количестве 11 штук для проверки личных вещей. Их установят в местах голосования во время выборов президента РФ. Деньги на закупку выделит резервный фонд, предусмотренный как раз для таких случаев.
Депутаты утвердили изменения в плане приватизации, которые увеличат поступления в бюджет до 400 тыс. руб. Приватизируют 2 гаражных бокса и подвальное помещение, которые не использовались, и на содержание которых тратилось около 50 тыс. руб.
Также была внесена поправка, суть которой в том, что депутатские обращения, обращения от местных жителей формируются на профильных комиссиях и включаются в отчет главы, который будет знать, чем живет город, и будет в курсе наиболее злободневных вопросов. Используя эту информацию будет формироваться отчет и закладываться перспектива в деятельность администрации по части исполнения всех пожеланий населения.
Так как все проекты, рассматриваемые на сессии, ранее уже были подробно рассмотрены на депутатских профильных комиссиях, по всем 9 пунктам депутаты единогласно проголосовали "за".
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