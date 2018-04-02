Вологодское масло попало в рацион экипажа МКС

Вологодская область >> Экономика >> 02.04.2018

Первые поставки масла отправятся на космодром "Восточный" в мае-июне.

Космонавты на борту МКС питаются по рекомендациям экспертов НИИ питания РАМН. Именно они посетовали включить дополнительные продукты в рацион космонавтов. Кстати, мнение самих космонавтов учитывается при составлении рациона. Среди них было "Вологодское масло" 82,5% жирности. Эксперты выбрали это сливочное масло, опираясь на его состав, в котором большое количество витаминов D, А, оказывающих положительное влияние на умение концентрироваться. Также они способствуют поддержанию хорошей работоспособности в условиях невесомости.

Масло будет доставлено на "Восточный" в герметичных тюбиках по 75 мл., и каждый рассчитан на 1 прием пищи всего экипажа (3-4 космонавта). Тюбик не предназначен для многоразового использования.

Специально сделанное в Вологодской области масло для космонавтов по составу не отличается от того, что продают в магазинах. Отличаться будет только упаковка.

Заказ на выпуск сливочного "Вологодского масла" в тюбиках поступил по спецзаказу от Роскосмоса. Напомним, что первыми в космосе попробуют масло космонавты космических грузовиков "Прогресс" с оборудованием и продуктами на борту.

Питание космонавтов – это оптимальное содержание белков, жиров и углеводов, которые необходимы человеку не только для полноценной работоспособности, но и для улучшения их физического и умственного состояния. Для этих целей подбираются продукты с максимальным содержанием полезных веществ, витаминов и с минимум химии, добавок и т. д. Но у каждого человека свои индивидуальные пожелания к пище. Например, некоторые не могут обойтись без овощей и фруктов, другие без мяса, третьи без кисломолочных продуктов, и эти особенности человека также должны учитываться.





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