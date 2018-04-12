12 млн руб. выделено на возмещение затрат по доставке продуктов в отдаленные поселения НАО

В Администрации НАО расширили список поселений округа, на транспортировку продуктов в которые выделяется государственная субсидия на возмещение затрат. К поселкам, расположенным на островах, Бугрино и Варнек, решили добавить Амдерму. Глава региона А. Цибульский отдал соответствующее поручение профильному департаменту после рабочей поездки в арктический поселок. Порядок выделения субсидии в Администрации утвердили накануне.



В Департаменте природных ресурсов НАО пояснили, что на возмещение затрат в 2018 г предусмотрено 12 млн руб. Получить субсидий могут 4 организации, которые обслуживают направление – Колгуевское потребительское общество, "Север-продукт", "Амдерма", Каратайское потребительское общество поселка Варнек. Число получателей не ограничено, и на субсидию могут подать заявки другие предприниматели, которые способны доставлять продукты в эти отдаленные поселения.



Сложность доставки на острова обусловлена их географической удаленностью, отсутствием транспортной инфраструктуры и высокой стоимостью доставки авиатранспортом. Это чаще всего становится причиной сбоев в обеспечении населения продовольствием. С помощью господдержки наладить бесперебойное снабжение продтоварами возможно, и по доступным ценам для жителей Амдермы и других островных поселков.



Размер субсидии рассчитывается из стоимости транспортировки. Это 80% затрат на доставку по суше, 95% затрат другими видами транспорта. Субсидию будут предоставлять при транспортировке основных видов продуктов, которых в списке 18 (масло, мясо, сахар, макаронные изделия, чай, мука, свежие овощи, фрукты, крупы, молоко, сметана, кефир, сыр, сосиски, колбасы, произведенные в Ненецком округе, кондитерские изделия и соки).