Знак "Сделано в Карелии" раздали лучшим предприятиям региона
В "Точке кипения" Петрозаводска 3 предприятия региона получили право использовать знак качества "Сделано в Карелии". Это "Северная", "Мясной дом Карелия" с сертификацией на 6 видов продукции, "Карельский продукт" с сертификатом на 3 вида продукции.
Теперь эти компании могут размещать знак качества на этикетках, фирменных бланках и буклетах, любой другой рекламной продукции.
В апреле такое право получили "Мама Карелия", "Хлеба Карелии", "Алковорлд".
На конференции Корпорация развития Карелии подписала 7 соглашений о сотрудничестве, в том числе с управлением труда, ПетрГУ, Петрозаводским агентством городского развития.
Жители Карелии и раньше значили о продукции "Мясного дома Карелии", а теперь о ней узнают за пределами республики. "Сделано в Карелии" появится на колбасе "Балыковая", "Краковская", "Сервилат", на ветчине "Онежская", сосисках, сардельках, рулете из куриного мяса. Из сладкой продукции знаком качества отметят варенье, морс, фруктово-ягодные наполнители.
Напомним, что знаком качества "Сделано в Карелии" награждаются только самые достойные компании, чья продукция зарекомендовала себя высоким качеством, презентабельным внешним видом. Только такую можно предлагать покупателям других регионов, чтобы оставить у них положительный имидж Карелии.
Знак качества дается на несколько лет, после чего нужно подтвердить свою способность выпускать достойную продукцию. Такой подход правильный, поскольку практика показывает, что изначально продукцию выпускают высокого качества, чтобы заявить о себе, познакомить потребителей с новой продукции. Но позже качество продукции портится. И чтобы такого не было, всю продукцию "Сделано в Карелии" будут подвергать проверке каждый 3 года.
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