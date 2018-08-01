Дегустационную площадку "Настоящий вологодский продукт" откроют в Вологде

Площадку для дегустации под брендом "Настоящий вологодский продукт" собираются организовать на базе местного молочного комбината. Бренд-зона, предназначенная для туристов, будет предлагать попробовать продукты, узнать об истории, производстве. Концепцию дегустационной площадки обсудили мэр Вологды С. Воропанов с руководством комбината.



Зал разместят на 2-ом этаже здания комбината на Пошехонском шоссе, 14. Общая площадь пространства 220 кв. м. Ранее это пространство сдавалось в аренду, но ему нашли применение. Над концепцией дегустационной зоны сейчас работают городские власти, Молкоминат и Центр развития предпринимательства.



Проект считается перспективным, он позволяет туристам попробовать, приобрести понравившийся продукт в магазине на первом этаже. Торговлю постараются организовать таким образом, чтобы не создавать очереди, чтобы все было быстро и комфортно. Об этом рассказ председатель кооператива Вологодский молочный комбинат В. Мизгирев. Помещение сделают в фирменном стиле города, в зале не будет перегородок, в нем будет мягкая мебель, пуфы, стенды, стол для презентаций и экран для демонстрации роликов.