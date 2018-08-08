Архангельская область станет полигоном для «обеления» лесного рынка
Об этом сообщила ФНС на своем официальном портале. Налоговики призывают участников рынка создать отраслевое объединение и подписать Хартию, предусматривающую прямое взаимодействие производителей и переработчиков лесопродукции, при котором незаконные схемы осуществления деятельности исключаются.
Эти вопросы обсуждались на июльском совещании в Карелии под руководством Дмитрия Медведева. Оно было посвящено защите лесных ресурсов и развитию глубокой переработки древесины. Недавно глава Архангельской области Игорь Орлов заявил о том, что Хартию уже подписали ведущие игроки в области добычи и продажи древесины. Участники соглашения обязуются придерживаться принципов честной конкуренции, обеспечивать максимальную прозрачность ведения бизнеса и исключить участие в незаконных схемах оптимизации налогообложения.
Благодаря проведенной администрацией области и ФНС работе торговые фирмы заключили прямые договоры с заготовителями или оптовыми компаниями, имеющими среднеотраслевой уровень налоговой нагрузки. В перспективе чиновники рассчитывают на рост поступлений, связанный с отказом предприятий лесной отрасли от нелегальных методов снижения налогов.
Рекомендуем по теме:
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве заключили правительство Карелии и "Карельская фанера"
В НАО 5 тыс. руб. ежемесячно будут выплачивать ветеранам боевых действий
Национальный лесной форум пройдет в Карелии
В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу
32 клиентки косметологического центра "Миллениум плаза" разобрали имущество компании
Фестиваль сена пройдет 14 июля в Кондопожском районе
Выставка "По ту сторону объектива" завтра откроется в Вологде
Популяция серых жаб в Коми может снизиться из-за поздней весны