НКО Ненецкого округа получили дополнительно 2,5 млн руб. субсидий

40 заявок поступило от окружных НКО, ресурсных центров на получение субсидий. По результатам рассмотрения победителями признаны 39 организаций с максимальным размером субсидии 180 тыс. руб.



Эти средства общественники направят на оплату бухгалтерских услуг, аренду, страховые, налоговые взносы, возмещение расходов, связанных с работой НКО. Средства на организацию выделены к концу года по поручению главы НАО за счет экономии средств бюджета. Соответствующее решение озвучил по итогам встречи А. Цыбульский с окружными общественниками.



Все некоммерческие организации, получившие поддержку, являются участниками регулярных окружных мероприятий, сами их организовывают и ведут активную деятельность в сфере поддержки пожилых людей, участвуют в развитии добровольчества, поддерживают здоровый образ жизни, национальную политику на территории региона.



На поддержку НКО Ненецкого округа в 2018 г. выделено 6,5 млн руб., на гранты - 9,8 млн руб. В 2019 г. на эти цели заложено 5 - 10 млн руб. соответственно.