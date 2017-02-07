Схема ЕРС: «ПЕТОН» готов работать

Понятие ЕРС-контракты, которое используется при реализации наиболее крупных проектов, справедливо считается общепринятым мировым трендом. Данная аббревиатура в переводе с английского означает проектирование, поставку технологического оборудования и последующее строительство. Другими словами, речь ведется об участии в современном строительстве «под ключ». В данном случае, исполнитель принимает на себя комплексные обязательства, связанные с реализацией всей прединвестиционной и непосредственно производственной части заказа. Подобная схема очень удобна клиентам. Это обусловлено тем, что они взаимодействуют с единоличным поставщиком. В России немногие готовы взять на себя подобные обязательства. Ярким примером может служить холдинг «ПЕТОН», который способен сделать это.



Данная компания является успешным реализатором масштабных национальных проектов для таких гигантов, как Газпром, Роснефть и Лукойл. В данный момент холдинг «ПЕТОН» принимает активное участие в запуске Амурского ГПЗ. Этот завод будет играть решающую роль в подготовке поставок «голубого топлива» в КНР через трубопровод «Сила Сибири». Данный проект реализуется именно по принципу ЕРС. Высокая ответственность и профессионализм «ПЕТОН» сделали уфимскую компанию одним из узнаваемых отечественных брендов на международном уровне.



Следует отметить, что инжиниринговая структура «ПЕТОН» успешно взаимодействует со многими ведущими специалистами наукоемких технологий. Компания не только успешно развивает собственную производственно-строительную структуру, но и имеет один из самых современных R&D департаментов в стране. Научные разработки, которые находят реальное применение в практике, стали важнейшей частью деятельности холдинга «ПЕТОН». Многие нефтегазовые предприятия желают осуществлять реконструкцию и строительство своих объектов только по схеме ЕРС. Руководство компании «ПЕТОН» ответственно заявило о том, что инжиниринговый холдин имеет абсолютно полную компетенцию для последовательного осуществления любых комплексных работ «под ключ».