И. Кошин отозвал порядок внедрения закона о квотировании рабочих мест в НАО

Глава НАО И. Кошин отозвал порядок внедрения закона о квотировании рабочих мест. Он был разработан профильным департаментом. Кошин посчитал, что этот проект чрезмерно перегружает работодателя бумажными делами и ежемесячно составлять и отправлять отчеты о своих вакансиях в Центр занятости он не должен.



Губернатор отдал распоряжение департаменту здравоохранения НАО разработать новое предложение, регламентирующее вопрос трудоустройства в рамках законодательства.



Закон изначально разрабатывался для того, чтобы облегчить жизнь работодателю и способствовать трудоустройству населения, на деле получилось, что работодатель получил дополнительную нагрузку. Он будет вынужден постоянно писать отчеты, а от этого людей больше не трудоустроится.



Напомним, что закон о квотировании рабочих мест, распространяющийся на определенные категории граждан, вступил в силу с 2017 г. Его разработали в прошлом году по поручению губернатора, и главное целью было сократить безработицу и поддержать на рынке труда лиц с низкой конкурентоспособностью.



Помощь должна была осуществляться путем использования механизма квотирования. Эти квоты закреплялись за людьми, проживающими в округе не меньше 5 лет многодетных или одиноких родителей, сирот 18-23 лет, молодежи до 25 лет со средним профессиональным или высшим образованием, проживающих в НАО не менее 15 лет.



Квота устанавливалась только для предприятий и организаций с количеством работников не меньше 50 человек. Размер квоты - 40% от числа вакансий работодателя в текущем году. Переходить под нормативы планировалось в несколько этапов. В 2018 г. квота будет составлять 45%, в 2019 г. - 50% от имеющихся у организации вакансий. В таких условиях заниматься составлением отчетов для Центра занятости – не самое разумное решение.