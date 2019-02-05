В Ненецком округе объявлен конкурс грантов для социально ориентированных НКО

В округе стартовал конкурс грантов для НКО, реализующих проекты в области межнациональных отношений, организаций, выступающих за интересы коренных народов Севера.



Департамент внутренней политики НАО объявил, что заявки в ведомстве приниматься будут до 24 февраля. Претенденты могут рассчитывать максимум на 250 тыс. руб. Для конкурса определили 4 приоритетных направления:



- расширение межнационального сотрудничества;



- защита и сохранение культуры, самобытности, традиций, языков народов РФ;



- культурно-социальная адаптация, интеграция мигрантов;



- работа в области защиты прав и интересов малочисленных коренных народов Севера.



В оценке заявок комиссия учтет критерии актуальности и значимости проекта, социально-экономическую эффективность и профкомпетенцию НКО. У кандидатов, подходящих по всем параметрам, больше шансов получить максимальную финансовую поддержку своих проектов.



В текущем году поддержка некоммерческого сектора НКО обойдется окружному бюджету в 2,5 млн руб., федеральному - в 729,7 тыс. руб.