Система навигации "Гонец" мешает работе мурманских промысловиков

Российская навигационная система внесла коррективы в рациональную работу промысловиков. Из-за резкого перехода рыбаки ощутили все недостатки спутниковой системы.



Минсельхоз РФ отдал распоряжение использовать в обязательном порядке систему на всех судах, работающих выше 75 градуса широты. О том, что невозможно своевременно установить систему заявили многие эксперты рыбопромышленной сферы. Установка крупных затрат не предполагает, но растаможка продукции и уплата пошлины при заходе в порт, стоит серьезных средств. Из-за более 100 судов в порту и очереди на установку системы могут возникнуть негативные последствия.



Например, мурманские суда, которые прервали промысел и прибыли в порт для установки "Гонца" узнали, что он не соответствует техтребованиям кораблей - нужен кабель 15 м, в то время как у "Горца" он всего 5 м. Об этом те, кто вводил обязательную систему, не подумали. В результате промысловики теряют деньги, поскольку не имеют права выйти выше 75 градуса, пока ждут оборудования из Москвы.