Встреча губернаторов Северного Форума стала ключевым мероприятием МАФ "Арктика – территория диалога"

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 11.04.2019

Председатель организации и глава НАО А. Цыбульский стал главным действующим лицом встречи.

Северный Форум - крупнейшая международная неправительственная организация, объединяющая губернаторов регионов севера. Он носит статус наблюдателя при Арктическом совете, имеет статус консультанта ЭКОСОС ООН, является инструментом усиления неполитического диалога между главами северных и арктических регионов различных стран.

На встрече губернаторов обсуждались вопросы развития Арктики и Севера, проект Стратегии Северного Форума,  поэтапно разрабатывающийся с учетом пожеланий регионов-членов, экспертов с 2017 г. Стратегия представляет набор  механизмов межрегионального сотрудничества, учитывает основные тренды международной политики Арктики, договоренности и проекты международных форумов, советов, в частности Арктического, СБЕР.

В конце встречи подписана стратегия Северного Форума, рассчитанная до 2030 г. Ее подписали представители НАО, Красноярского края, Сахи (Якутия), ХМАО, исландского муниципалитета Акюрейри, Камчатского края, ЯНАО, Чукотского АО, Хабаровского края.





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