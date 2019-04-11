Встреча губернаторов Северного Форума стала ключевым мероприятием МАФ "Арктика – территория диалога"
Председатель организации и глава НАО А. Цыбульский стал главным действующим лицом встречи.
Северный Форум - крупнейшая международная неправительственная организация, объединяющая губернаторов регионов севера. Он носит статус наблюдателя при Арктическом совете, имеет статус консультанта ЭКОСОС ООН, является инструментом усиления неполитического диалога между главами северных и арктических регионов различных стран.
На встрече губернаторов обсуждались вопросы развития Арктики и Севера, проект Стратегии Северного Форума, поэтапно разрабатывающийся с учетом пожеланий регионов-членов, экспертов с 2017 г. Стратегия представляет набор механизмов межрегионального сотрудничества, учитывает основные тренды международной политики Арктики, договоренности и проекты международных форумов, советов, в частности Арктического, СБЕР.
В конце встречи подписана стратегия Северного Форума, рассчитанная до 2030 г. Ее подписали представители НАО, Красноярского края, Сахи (Якутия), ХМАО, исландского муниципалитета Акюрейри, Камчатского края, ЯНАО, Чукотского АО, Хабаровского края.
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