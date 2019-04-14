В Архангельске обсуждают проблемы нерегулируемого рыбного промысла в Арктике

В Архангельске на международной конференции обсуждают проблемы нерегулируемого рыбного промысла в Арктике. В мероприятии принимают участие 200 научных экспертов из Евро союза, США, Японии, Дании, Канады, Исландии, КНР, Норвегии, Кореи. На мероприятии выступил руководитель Росрыболовства И. Шестаков, который накануне побывал на рыбоперерабатывающем заводе Архангельского тралового флота. Здесь ему показали производство рыбной продукции, рассказали о планах построить современное предприятие.



Сейчас Архангельский тралфлот производит 5 тонн рыбной продукции в день и принимает участие в программе инвестиционных квот. АТФ получит квоты на реализацию проекта и сможет на эти средства построить современный рыбоперерабатывающий завод.



На конференции специалисты обменялись научной информацией, обсудили проблемы промышленного, исследовательского рыболовства Северного Ледовитого океана. Объем потенциального арктического вылова составляет 100 тыс. тонн. Главная резервная сырьевая база – это водные ресурсы Баренцева моря.