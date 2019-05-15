Поезд из 25 вагонов впервые был запущен по маршруту Санкт-Петербург-Мурманск

Рекорд длины поезда по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – 25 пассажирских вагонов. Состав отправился с Ладожского вокзала еще перед майскими праздниками, о чем сообщила пресс-служба ОЖД. 22 вагона следовали до Мурманска, 3 - до ст. Кемь. Длина поезда с локомотивом - 630 м, число пассажиров - 1112. Тем, кто увидел этот поезд, посчастливилось наблюдать уникальное зрелище – бесконечный состав, который вписывался далеко не во все остановки. Последние вагоны находились далеко от платформ, поэтому пассажирам приходилось нелегко сходить и заходить по ступеням.



До этого рекорд принадлежал составу, приехавшему в столицу Заполярья перед Новым годом. Он состоял из 24 вагонов и приехал тоже из Санкт-Петербурга.



С наступлением потепления поездами Октябрьской железной дороги стали пользоваться чаще. Правом бесплатного проезда воспользовались 550 ветеранов с сопровождающими лицами. В период 26 апреля - 13 мая было сформировано 244 дополнительных рейса, перевезено свыше 700 пассажиров, что больше на 58% чем годом ранее за аналогичный период.