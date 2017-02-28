В Карелии рассматривали зависимость моногородов от градообразующих предприятий

>> Экономика >> 28.02.2017

На заседании совета по развитию моногородов РФ в Карелии обсудили пути развития и приоритетные направления.

В 2017 г. в регионе предстоит разработать программы по развитию городов, включающие диверсификацию экономики, улучшение городской среды, развитие человеческого капитала. Главной задачей программ является снижение зависимости моногородов от градообразующих предприятий. Как правило, в таких городах есть 1-2 крупных предприятия, которые являются главными источниками пополнения бюджета города и главными работодателями для местного населения. Необходимо обезопасить такие города от тотального влияния этих предприятий, потому что в случае, если дела у них пойдут не очень хорошо, или они будут вынуждены закрыться, города ждет настоящий крах экономики.

На территории моногородов должны быть созданы территории опережающего экономического и социального развития, должны реализоваться инвестпроекты, и с участием Фонда развития моногородов в том числе, проводиться строительство и реконструкция инфраструктурных объектов, внедряться новые формы поддержки МСБ.

О. Лежнева, менеджер Фонда развития моногородов, рассказала о программе комплексного развития моногородов, которая сейчас является приоритетной, ее целях, возможностях, инструментах поддержки. Также на заседании обсудили тему создания рабочих мест для каждого города, не связанных с градообразующими предприятиями, обеспечения ресурсами, достижения поставленных целей.

Зампремьер-министра правительства республики Ю. Савельев выразил желание, чтобы к разработке плана мероприятий по программе подключались все уровни власти. Особое внимание уделил созданию альтернативных производств, которые не будут напрямую зависеть от градообразующего предприятия, но могут стать частью его структуры.





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