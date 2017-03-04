В Мурманске обсудили инвестклимат региона

В Мурманске прошло заседание совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Его провела губернатор М. Ковтун. Она отметила, что сейчас развитию конкурентной среды уделяется максимум внимания.



На федеральном уровне утвержден стандарт, который должен развивать конкуренцию между субъектами МСБ на различных рынках. В области выбрали 12 приоритетных рынков, наиболее интересных для людей: здравоохранение, спорт, внешкольное образование, культура, туризм, потребительские услуги и т. д. В конце прошлого года с Мурманским арктическим госуниверситетом проведены совместные исследования, в рамках которых опрошено 2,3 тыс. человек, проживающих в различных городах и селах края. Нужно было понять, как жители оценивают качество услуг, предлагаемых на рынках. Также были опрошены 700 хозсубъектов. По итогам опросов, граждане высоко оценили только услуги допобразования детей, сферы культуры и спорта. Бизнесмены признали высокоразвитой конкуренцию только в производстве строительных материалов и в сфере культуры. Самую низкую оценку получил рынок услуг здравоохранения и ЖКХ.



Была собрана рабочая группа, которая к концу апреля должна представить "дорожную карту" по решению проблем. Уровень конкуренции в регионе оценивается "выше среднего", уровень админбарьеров - "ниже среднего".



В области есть так называемые депрессивные зоны, куда инвесторы вкладывают деньги с большой неохотой, а бизнес развивается слабо. Териберка – одно из таких муниципальных образований. В 2016 г. там появился крупный инвестор, который готов построить экоотель в течение 2 лет за 129 млн руб.



В регионе идет работа по привлечению инвестиций, и в целом Мурманская область в этом плане считается довольно успешной, за исключением отдельных сфер, где дела идут не очень хорошо.