В Мурманске обсудили инвестклимат региона

Мурманская область >> Экономика >> 04.03.2017

В Мурманске прошло заседание совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Его провела губернатор М. Ковтун. Она отметила, что сейчас развитию конкурентной среды уделяется максимум внимания.

На федеральном уровне утвержден стандарт, который должен развивать конкуренцию между субъектами МСБ на различных рынках. В области выбрали 12 приоритетных рынков, наиболее интересных для людей: здравоохранение, спорт, внешкольное образование, культура, туризм, потребительские услуги и т. д. В конце прошлого года с Мурманским арктическим госуниверситетом проведены совместные исследования, в рамках которых опрошено 2,3 тыс. человек, проживающих в различных городах и селах края. Нужно было понять, как жители оценивают качество услуг, предлагаемых на рынках. Также были опрошены 700 хозсубъектов. По итогам опросов, граждане высоко оценили только услуги допобразования детей, сферы культуры и спорта. Бизнесмены признали высокоразвитой конкуренцию только в производстве строительных материалов и в сфере культуры. Самую низкую оценку получил рынок услуг здравоохранения и ЖКХ.

Была собрана рабочая группа, которая к концу апреля должна представить "дорожную карту" по решению проблем. Уровень конкуренции в регионе оценивается "выше среднего", уровень админбарьеров - "ниже среднего".

В области есть так называемые депрессивные зоны, куда инвесторы вкладывают деньги с большой неохотой, а бизнес развивается слабо. Териберка – одно из таких муниципальных образований. В 2016 г. там появился крупный инвестор, который готов построить экоотель в течение 2 лет за 129 млн руб.

В регионе идет работа по привлечению инвестиций, и в целом Мурманская область в этом плане считается довольно успешной, за исключением отдельных сфер, где дела идут не очень хорошо.





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