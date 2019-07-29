Архангельская область примет активное участие в развитии Севморпути
В ходе оперативного совещания 29 июля глава Архангельской области проинформировал об итогах недавнего заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики. Игорь Орлов уверен в потенциале региона для сотрудничества в развитии Северного морского пути и дал в связи с этим ряд поручений.
Заседание госкомиссии под руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева прошло в минувший четверг. Рассматривались три основных вопроса:
- проект программы по изучению недр в российской зоне Арктики;
- развитие инфраструктуры Севморпути;
- ход исполнения поручения президента о создании арктического научно-образовательного центра.
О развитии геологии и морского пути
В понедельник на еженедельном совещании Орлов рассказал о планах Москвы наращивать потенциал арктических исследований для добычи полезных ресурсов. В частности, при Росгеологии предполагается создать соответствующие команды специалистов. Регионам в свою очередь следует предоставить компетентные кандидатуры для участия в рабочих группах.
На территории Архангельской области много месторождений. С учетом добычи в НАО и непосредственно на шельфе, следует проявлять больше активности и сформировать предложения для включения в проект по геологии, призвал губернатор подчиненных.
Еще одной темой обсуждения госкомиссии было развитие Севморпути. Участники заседания указывали на необходимость, помимо атомных ледоколов, развивать инфраструктуру: строить подъездные пути, дороги и вертолетные площадки.
По мнению Орлова, Поморье имеет достаточно проектов по всем направлениям. Их также следует представить на рассмотрение госкомиссии для эффективного развития Севморпути.
О создании научного центра
На заседании под руководством замглавы правительства обсуждалось также поручение главы государства об открытии на Севере научно-образовательного центра (НОЦ). Трутнев отметил высокую межрегиональную конкуренцию за право строить центр на своей территории. Среди главных претендентов: Архангельская, и Мурманская области, а также Якутия.
Участники заседания в Москве дали высокую оценку заявке на создание НОЦ в столице Поморья, рассказал Орлов. Отмечалась масштабность проекта и достаточная проработка вопроса обустройства центра на базе Северного (Арктического) федуниверситета (САФУ) им. Ломоносова.
Губернатор выразил удовлетворенность проделанной на местах работой, но рекомендовал не расслабляться и продолжать заниматься данным вопросом. В ходе заседания госкомиссии его коллеги из Республик Коми и Карелии предложили заключить соглашение об участии в реализации проекта НОЦ. В связи с этим спектр деятельности центра расширится. Игорь Орлов выразил уверенность, что САФУ готов выступить сетевой структурой, способной объединить ресурсы научных организаций, вузов и предприятий Арктической зоны.
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