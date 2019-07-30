Артур Парфенчиков предложил облегчить бремя исполнения нацпроектов для отстающих регионов

Подобное пожелание глава Карелии высказал во время встречи с полпредом президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном. По мнению Артура Парфенчикова, регионам со сложной экономической ситуацией необходима дополнительная поддержка в виде реструктуризации бюджетной задолженности. Исходя из текущей схемы нацпроектов, Карелии может потребоваться федеральное финансирование, например, при реализации запланированных мероприятий в сфере медицины.



Глава Карелии упомянул подготовку предложений по смягчению требований к региону в плане достижения установленных нацпроектами показателей. Руководство республики скоро представит их куратору Карелии в правительстве главе Минэкономразвития Максиму Орешкину. Артур Парфенчиков пообещал, что регион будет максимально опираться на собственные ресурсы, рассчитывая на увеличение поддержки со стороны федерального центра. По его словам, похожие меры могут потребоваться и другим проблемным регионам СЗФО, например, Псковской области.



В июне Дмитрий Медведев назначил ряд министров ответственными за развитие отдельных регионов со сложным экономическим положением. Кураторы были назначены для 10 проблемных областей и республик.