Столица Поморья принимает международный форум "Арктические проекты – сегодня и завтра"

Седьмой раз Архангельск становится местом проведения международного форума. Он начался вчера, продлится два дня и будет сопровождаться мероприятиями и обсуждениями путей развития высоких широт, реализации госполитики в Арктике.



В работе форума принимают участие 300 представителей зарубежных и отечественных компаний, занимающихся добычей, переработкой, транспортировкой газа и нефти, машиностроением и судостроением, представители региональных и федеральных органов власти, образовательных и научных учреждений.



Ивент-архитектура форума построена так, чтобы услышать представителей федеральной власти и крупных компаний. Площадка для диалога экспертов традиционная – САФУ им. М. Ломоносова. На базе вуза организован круглый стол на тему научно-технологических и кадровых вопросов взаимодействия с крупнейшими игроками нефтегазового рынка. Также будет обсуждаться судостроительная арктическая техника, строительство ледостойких платформ. Уделят внимание экономическому развитию регионов Севера России.