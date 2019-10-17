Столица Поморья принимает международный форум "Арктические проекты – сегодня и завтра"

Архангельская область >> Экономика >> 17.10.2019

Седьмой раз Архангельск становится местом проведения международного форума. Он начался вчера, продлится два дня и будет сопровождаться мероприятиями и обсуждениями путей развития высоких широт, реализации госполитики в Арктике.

В работе форума принимают участие 300 представителей зарубежных и отечественных компаний, занимающихся добычей, переработкой, транспортировкой газа и нефти, машиностроением и судостроением, представители региональных и федеральных органов власти, образовательных и научных учреждений.

Ивент-архитектура  форума построена так, чтобы услышать представителей федеральной власти и крупных компаний. Площадка для диалога экспертов традиционная – САФУ им. М. Ломоносова. На базе вуза организован круглый стол на тему научно-технологических и кадровых вопросов взаимодействия с крупнейшими игроками нефтегазового рынка. Также будет обсуждаться судостроительная арктическая техника, строительство ледостойких платформ. Уделят внимание экономическому развитию регионов Севера России.





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