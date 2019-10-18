"Норникель" вложит в Мурманскую область 140 млрд руб.

Вчера был подписан договор между компанией "Норникель" и властями Мурманской области. Соглашение подписали А. Чибис, губернатор Мурманской области, и В. Потанин, глава "Норникеля". Согласно документу, "Норникель" в течение 5 лет вложит в экономику региона 140 млрд руб.



Договор действителен до конца 2023 г. по множеству направлений. Инвестпрограмма включает социальные и турпроекты. Крупнейший работодатель и налогоплательщик может обеспечить перспективы развития области, станет частью мер по приостановке оттока населения из региона.



Главной задачей соглашения будет улучшение разных сфер жизни, стабилизация демографической ситуации. Мурманская область должна быть привлекательной для своего населения, жителей других регионов, а значит, должно повыситься качество жизни. При существующем оттоке населения, развивать регион невозможно.



Соглашение также имеет цель – сделать регион привлекательным для инвесторов. Точек вложения здесь очень много, и нужно об этом рассказывать в рамках деловых встреч, конференций, других мероприятий.