"Норникель" вложит в Мурманскую область 140 млрд руб.

Мурманская область >> Экономика >> 18.10.2019

Вчера был подписан договор между компанией "Норникель" и властями Мурманской области. Соглашение подписали А. Чибис, губернатор Мурманской области, и В. Потанин, глава "Норникеля". Согласно документу, "Норникель" в течение 5 лет вложит в экономику региона 140 млрд руб.

Договор действителен до конца 2023 г. по множеству направлений. Инвестпрограмма включает социальные и турпроекты. Крупнейший работодатель и налогоплательщик может обеспечить перспективы развития области, станет частью мер по приостановке оттока населения из региона.

Главной задачей соглашения будет улучшение разных сфер жизни, стабилизация демографической ситуации. Мурманская область должна быть привлекательной  для своего населения, жителей других регионов, а значит, должно повыситься качество жизни. При существующем оттоке населения, развивать регион невозможно.

Соглашение также имеет цель – сделать регион привлекательным для инвесторов. Точек вложения здесь очень много, и нужно об этом рассказывать в рамках деловых встреч, конференций, других мероприятий.





Рекомендуем по теме:

"Норникель" подвел итоги Года экологии в Мурманской области

А. Чибис посетил Долину Уюта

Желающих покинуть районы Арктики стало больше

Мурманская область и Чувашия подписали соглашение о сотрудничестве

Мурманская область отмечает 81 день рождения

Форум объединил промышленников и экологов


В НАО обсудили развитие северного гастрономического туризма

В столице Поморья открылся завод по переработке трески

Экодвижение "Природа и молодежь" организует уборку озера Среднее

В Мурманске сделали уникальную операцию

Поморье стало лидером антирейтинга по детским заболеваниям в России

В Вологде прошла инаугурация главы города

Дом Извощикова в Вологде отремонтировали ударно
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета