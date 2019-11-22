В Мурманске подорожал хлеб

Изменение цен на некоторые продукты первой необходимости зафиксировано Мурманскстатом в Североморске, Апатитах и Мурманске. Сотрудники ведомства ходили по магазинам с 12 по 18 ноября и фиксировали цены. Подрожали без видимых причин булочные изделия и хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, картофель - на 1,8%, а гречневая крупа - на 0,5%.



Ретейлеры предупреждали только о возможном повышении цены на гречку. Сейчас она составляет 78,18 руб. за 1 кг.



В регионе подешевели сахарный песок (-1,7%), лук репчатый (-0,7%), морковь (-0,5%), яблоки (-0,5%). На другие продукты цены не менялись.



Местные жители ожидали подорожания немного позже, ближе к Новому году, как это часто бывает, но есть вероятность, что через месяц будет очередное подорожание на большой перечень продуктов: мясо, рыбу, фрукты, овощи, соусы, зелень. Специалисты советуют запастись продуктами заранее, поскольку даже с новогодними скидками они будут стоить дороже. К таким продуктам можно отнести консервы, копченые колбасы и алкоголь.