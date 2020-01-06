В строительных организациях Коми не ожидают роста производства в начале года

Из 46 строительных компаний республики большинство роста производства не ожидают, во всяком случае, в первом квартале. Развитие ограничивают высокие цены за строительные материалы и плохое финансирование.



73 % организаций снижения производства не ожидают. В ноябре 2019 г. в строительстве объемы работ оценивались в 2,3 млрд руб., что на 7,1 % больше объемов аналогичного периода 2018 г. До 26 % снизился индекс предпринимательской уверенности. Для анализа деловой активности стройорганизаций были взяты показатели 46 компаний, а том числе 28 малых.



Уровень обеспеченности заказами составил 8 месяцев, с финансированием - 7. Производственные мощности задействованы на 64 %, а 31 % опрошенных пожаловался на дороговизну строительных материалов. 27 % пожаловались на недостаток финансирования.



12 % директоров стройорганизаций ожидают роста объема производства в начале года. С начала 2019 г. в Коми введены в эксплуатацию 2924 квартиры, и это на 1230 квартир меньше, чем в 2018 г. за аналогичный период.