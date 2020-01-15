В Мурманске предлагают построить наземное метро

Мурманская область >> Экономика >> 15.01.2020

В городе много раз предлагали расширить транспортную систему новыми видами транспорта, например, протянуть канатную дорогу. Теперь на слуху новый проект - метро. Но построить его под землей слишком трудно и дорого, поскольку грунт слишком твердый и климатические условия не дают возможности работать круглый год. Единственный выход – сделать наземное метро.

Предприниматель Р. Бичурин из Санкт-Петербурга предложил правительству Мурманской области подумать над его предложением. Он предлагает сделать 10 км первой линии. Желательно построить 2 ветки протяженностью 20 км. Метро будет проходить на эстакадах над трассами общего пользования. Опоры эстакад много места не займут. Состав метро будет работать на шинном ходу, как в Сантьяго-де-Чили и Париже. Метро будет бесшумным. Шинный ход позволит делать перепады высот до 150 м на 1 км. Сносить дома для реализации проекта не придется. Стоимость проезда в метро будет составлять около 30 руб.

Бизнес-модель такого метро от цен на оплату проезда не зависит. Ключевую долю дохода частный инвестор получит от аренды помещений на надземных станциях.





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