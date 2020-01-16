В Румынию начали поставлять произведенные в Череповце вездеходы

Вологодская область >> Экономика >> 16.01.2020

Мэр Череповца В. Германов рассказал, что в Румынию начали поставлять череповецкие вездеходы. Румыния и еще 20 стран покупают местную технику. Фирма-производитель - резидент ТОСЭР "Череповец". Эта фирма продала Колумбии партию гусеничных вездеходов TINGER, которые поступили на вооружение органов правоохраны. С ее помощью полицейские наркоконтроля патрулируют труднодоступные территории, борются с плантациями незаконных растений, содержащих наркотические компоненты.

Даже японцы покупают череповецкую технику, которая отличается высокой проходимостью и доступной ценой. В Японии ее используют спасательные службы на  горнолыжных комплексах,  в Польше и Германии она помогает дорожникам.

Напомним, что выпуск спецтехники начался в Череповце в 2008 г. Компания-производитель активно осваивает рынки Азии, Европы, Америки, Австралии. Снегоболотоходы получили международный сертификат соответствия системе качества вездеходной техники, поэтому пользуются спросом не только у российских покупателей, но и за рубежом.





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