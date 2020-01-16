В Румынию начали поставлять произведенные в Череповце вездеходы

Мэр Череповца В. Германов рассказал, что в Румынию начали поставлять череповецкие вездеходы. Румыния и еще 20 стран покупают местную технику. Фирма-производитель - резидент ТОСЭР "Череповец". Эта фирма продала Колумбии партию гусеничных вездеходов TINGER, которые поступили на вооружение органов правоохраны. С ее помощью полицейские наркоконтроля патрулируют труднодоступные территории, борются с плантациями незаконных растений, содержащих наркотические компоненты.



Даже японцы покупают череповецкую технику, которая отличается высокой проходимостью и доступной ценой. В Японии ее используют спасательные службы на горнолыжных комплексах, в Польше и Германии она помогает дорожникам.



Напомним, что выпуск спецтехники начался в Череповце в 2008 г. Компания-производитель активно осваивает рынки Азии, Европы, Америки, Австралии. Снегоболотоходы получили международный сертификат соответствия системе качества вездеходной техники, поэтому пользуются спросом не только у российских покупателей, но и за рубежом.