В Румынию начали поставлять произведенные в Череповце вездеходы
Мэр Череповца В. Германов рассказал, что в Румынию начали поставлять череповецкие вездеходы. Румыния и еще 20 стран покупают местную технику. Фирма-производитель - резидент ТОСЭР "Череповец". Эта фирма продала Колумбии партию гусеничных вездеходов TINGER, которые поступили на вооружение органов правоохраны. С ее помощью полицейские наркоконтроля патрулируют труднодоступные территории, борются с плантациями незаконных растений, содержащих наркотические компоненты.
Даже японцы покупают череповецкую технику, которая отличается высокой проходимостью и доступной ценой. В Японии ее используют спасательные службы на горнолыжных комплексах, в Польше и Германии она помогает дорожникам.
Напомним, что выпуск спецтехники начался в Череповце в 2008 г. Компания-производитель активно осваивает рынки Азии, Европы, Америки, Австралии. Снегоболотоходы получили международный сертификат соответствия системе качества вездеходной техники, поэтому пользуются спросом не только у российских покупателей, но и за рубежом.
Рекомендуем по теме:
224 школьника НАО получили зачет по итоговому сочинению
Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир
В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией
Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом
Молодых мужчин Карелии приглашают на съемки в сериале
В здании железнодорожного вокзала Череповца можно зайти в музей
Музей детства Вологды откроет двери 20 декабря