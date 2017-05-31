В Ненецком округе наблюдается тенденция к снижению потребления электроэнергии

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 31.05.2017

Руководство госпредприятия "Нарьян-Марская электростанция" представило результаты работы за прошлый год. Предприятие выработало 102,5 млн киловатт часов электроэнергии, что на 3% ниже плана. Связано это со снижением потребления электроэнергии организациями и населением НАО.

В регионе наблюдается тенденция к снижению потребления электроэнергии уже третий год. Его главной причиной являются программы энергосбережения предприятиями и переселение жителей из аварийного жилья в новое, построенное по современным технологиям и требованиям законодательства в энергосбережении.

Снижение реализации электроэнергии – положительный момент, но не для самого предприятия, которое недополучает доход. Выручка в 2016 г. составила 425,9 млн руб., что на 15,8 млн руб. ниже плана. Предприятию удалось свести убыточность к минимуму (3,5 млн руб.). На финансовый итог предприятия повлияло возмещение ущерба сельскохозугодьям "Харп" 7,4 млн руб. в результате изъятия участка земли при строительстве линии электропередач из Нарьян-Мара в Красное. Не считая судебных санкций предприятие закрыло год с прибылью 4 млн руб.

Дебиторская задолженность составила 183,9 млн руб., по сравнению с 2015 г. рост составил 21 млн руб. В основном это долги потребителей, а главным должником является "Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей". Также большие долги у управляющих компаний. В связи с этим предприятие ведет претензионно-исковую деятельность, направленную на взыскание задолженности. Исковым производством охвачено 70% задолженности, 100% просрочки.

Фонд оплаты труда сотрудников предприятия составил 135,4 млн руб., что выше, чем годом ранее на 3,5 млн руб., но это, скорее всего, связано с инфляцией.





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