Делегация из Швейцарии приехала в Коми изучать лес

Республика Коми >> Образование >> 16.07.2017

С научным визитом в Коми прибыла делегация Бернского университета. В ее составе 25 преподавателей и студентов, которые изучают лесное хозяйство. Лес Швейцарии от леса Коми ничем не отличается, но к его использованию страны имеют совершенно разный подход.

В Бернском университете решили выделить стипендии студентам, которые будут изучать лесное хозяйство за пределами страны. Для исследований решили выбрать страну Восточной Европы.

Директор фонда "Серебряная тайга" Ю. Паутов рассказал, что давно сотрудничает со студентами из Швейцарии. Началось все с проекта "Модельный лес", спонсором которого является швейцарское агентство развития. В 2005 г 2 студента Бернского университета приехали в Коми собрать материал для дипломных работ по девственным лесам. С того времени Фонд поддерживает отношения с университетом.

Первые два дня швейцарцы гуляли в Прилузье, изучая типы лесной динамики, леса, организацию лесного хозяйства в Коми. Студенты побывали в компаниях "Лузалес", "Монди СЛПК", встретились с начальником отдела лесопользования Минпрома Коми.

Студенты были поражены масштабами лесных просторов Коми, потому что в Швейцарии их гораздо меньше. В Коми 33 млн. га леса, в Швейцарии – 1,3 млн., а республика в 10 раз больше Швейцарии.

Специалисты были удивлены, что по кольцам сруба сосен можно определить, сколько пожаров пережило дерево и когда. В Швейцарии деревья так долго не живут, и 600-летнюю сосну втереть нереально.

Студенты также отметили различия в принципе вырубки. У них в стране нельзя массово вырубать деревья. Там вырубка выборочная, а под топор попадают определенные деревья.

На ближайшие дни швейцары планирую пообщаться со сверстниками Сыктывкарского лесного института и съездить в Финно-Угорский этнопарк, от которого несколько месяцев назад были в ужасе представители Норвегии.





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