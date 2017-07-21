Экспедиция "Наследие" направилась в Долину Славы Мурманской области. Цель похода - реставрация памятников ВОв. Об этом рассказал организатор экспедиции Е. Соколенко.



В Долине будет облагорожена территория и отремонтирован памятник Великой Отечественной войны. В настоящий момент фронт работ не определен, поэтому задачи будут определять на месте.



В экспедиции участвуют девушки и парни в возрасте 14 - 30 лет. Они пробудут Долине до 25 июля. Экспедицию посвятили годовщине Победы в ВОв и 73-летию разгрома в Заполярье немецко-фашистских войск.



Ключевой целью экспедиции является патриотическое воспитание молодежи и приобщение ее к реставрационно-восстановительной работе, обучение походным навыкам в непростых условиях Крайнего Севера. Члены экспедиции проведут восстановительные работы оборонительных рубежей времен войны.



Организовали экспедицию Центр патриотического и гражданского воспитания молодежи Александровска и администрация одноименного закрытого поселения.



Долина Славы находится на правом берегу р. Западная Лица. Здесь во время боевых действий шли ожесточенные бои во время Мурманской операции 1941 г. В итоге в Долине Славы немецкие войска провалили наступление на Мурманск. В Долине установили мемориал защитникам Заполярья, а раньше эта местность называлось Долиной Смерти.



Работы предстоит выполнить много, но только во время нее воспитательные функции работают лучше всего. Как показала практика, обычные уроки патриотизма в школах и вузах приносят мало пользы. Совместная деятельность на восстановительных работах – это метод лучше узнать историю, проникнуться ею и вынести из этого что-то для себя, поделившись впечатлениями с друзьями. Организаторы обещают, что подобный поход не станет последним.