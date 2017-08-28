Школьник спит - учеба идет

Управление Роспотребнадзора Архангельской области перед новым учебным голом решило напомнить родителям, как правильно организовать режим дня для школьника.



Для ребенка это важно, потому что режим дисциплинирует и делает ребят собранными. Это особенно актуально для первоклассников, которым пока незнаком стиль работы школ. Им трудно перестраиваться с режима детского сада и привыкать к новой жизни. Их нужно учить правильно сочетать учебу и отдых. Правильно организованный день позволит избежать переутомления и раздражительности, сохранит трудоспособность и будет способствовать успеваемости.



Родители обязаны уделять внимание качеству сна ребенка, питанию, физической активности. Недостаток сна нарушает поступление специфических гормонов в кровь, что замедляет развитие и рост ребенка. Недосып – это первая причина плохой успеваемости, поэтому во время экзаменов или перед контрольными работами школьнику рекомендуется спать на час дольше. Ребята с недосыпом имеют 30% снижения работоспособности на уроках.



Специалисты рекомендуют укладывать ребенка спать в одно время, чтобы у него не возникало проблем с засыпанием. Эмоциональную нагрузку также стоит снизить и не разрешать играть или смотреть фильмы после 19:00. Перед сном лучше практиковать чтение, прогулки и обязательный душ.



Роспотребнадзор опубликовал приблизительные нормы ночного сна школьников: 1-4 класс — 10 часов, 5-7 класс — 9,5 часов, 8-9 класс — 9 часов, 10-11 класс — 8-9 часов. Первоклашек рекомендуют укладывать спать днем на 1-2 часа.



Кормить школьников рекомендуют 4-5 раз в сутки, а между приемами пищи не должно проходить более 4 часов. В рацион должны входить белки, жиры, углеводы, пищевые волокна, витамины, минералы.



Важная составляющая здорового режима — активность, поэтому ребенку нужно гулять, играть в подвижные игры. Ученикам младших классов на это в день нужно выделать по 3 часа, старшеклассникам – не менее 2,5 часов.

